Путин поручил модернизировать первичное звено российской медицины

Президент России Владимир Путин заявил о модернизации в сфере здравоохранения, пишет ТАСС.

К 1 октября этого года должны быть подготовлены принципы модернизации так называемого первого звена медицины.

Глава государства отметил, что необходимо проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня.

Путин также раскритиковал уровень зарплат врачей первого звена, назвав его недостаточным.