Путин поручил модернизировать первичное звено российской медицины
Президент России Владимир Путин заявил о модернизации в сфере здравоохранения, пишет ТАСС.
К 1 октября этого года должны быть подготовлены принципы модернизации так называемого первого звена медицины.
Глава государства отметил, что необходимо проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня.
Путин также раскритиковал уровень зарплат врачей первого звена, назвав его недостаточным.