"Простите нас, Украина вам не мать". Украинская актриса извинилась перед Донбассом

Художественный руководитель и актриса Киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко попросила прощения у жителей Донбасса за обстрелы со стороны Украины и все злодеяния украинской власти. Об этом она сказала в интервью львовскому журналисту Руслану Коцабе, который призывал остановить войну в Донбассе и за это полтора года просидел в тюрьме.

"Простите нас, что Украина вам сегодня не мать. Простите, что дети Украины в вас сегодня стреляют, и вы им отвечаете. Люблю Россию", - сказала Титаренко, обращаясь к народу Донбасса.

Она признала, что Украина не вернет и Крым, потому что отрезает крымчанам воду и электричество, а Россия, напротив, все это дает.

Также она раскритиковала новый языковой закон, запрещающий русский язык, с точки зрения театра: зритель должен сам выбирать, на каком языке он хочет смотреть произведение.

"Поэтому то, что они сделали, – это большая ерунда. Этот закон принимался быстро, поспешно, нагло, переголосованием по 10-20 раз. Как и все темные дела. Это чтобы рассорить людей. И они своего достигли. Эта власть натворила столько бед, сколько у нас не было столетиями. Именно в разногласии, языковой и семейной войне, религиозной войне и культуре. Эта власть расколола нас", – подчеркнула Титаренко.

Как сообщало Накануне.RU, лидер партии украинского президента "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал Донбассу долгую войну.