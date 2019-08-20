11 Сентября 2020
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Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

На фоне посадки в кукурузу. В аэропорту Пулково перестали использовать хищников для отпугивания птиц

В санкт-петербургском аэропорту Пулково перестали использовать хищников для отпугивания птиц. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что еще к началу 2019 года большинство хищных птиц погибли, а руководством аэропорта было решено, что возобновлять популяцию нецелесообразно.

"Да, у нас сейчас нет птиц. С начала 2019 они не используются. Птицы умерли, а заводить новых мы не посчитали необходимым. Как и ранее, применяются (для орнитологической безопасности, - прим. Накануне.RU) комплексные методы, биоакустические системы, светоотражающие шары, запуск сигнальных ракет и другие комплексные меры", - заявили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не считают это упразднением орнитологической службы. "В настоящее время аэропорту Пулково работает группа авиационной орнитологии (сотрудники - люди), которая как раз и применяет комплекс мер для отпугивания птиц в целях обеспечения орнитологической безопасности полетов. В комментарии пресс-службы речь шла только о прекращении использования хищных птиц для отпугивания. О ликвидации группы авиационной орнитологии речь не идет", - пояснили там.

Характерно, что только накануне журналисты НТВ делали репортаж о сокольниках в районе аэропорта Пулково, где было обнаружено достаточно большое количество чаек и свалки, на которых они, предположительно, кормятся. В сюжете демонстрировались хищные птицы, которые действительно охраняют территорию вокруг аэропорта, однако также утверждается, что птицы, которые "работали" на аэропорт, умерли, а новых не завели. Как стало известно Накануне.RU, птица, использованная в сюжете, была с соседней автостанции, где, как ни странно, работает орнитологическая служба.

Отметим, что эксперты и орнитологи, которые обсуждали с Накануне.RU эту тему, утверждают, что обычно орнитологи работают со своими птицами, в том числе и когда дело касается аэропортов. Они также отмечают, что использование хищных птиц в аэропортах – это необходимое дополнение к другим мерам орнитологической безопасности. Ловчая птица периодически должна вылетать, чтобы своим видом подтверждать реальность угроз, которые симулируют остальные системы. Если подтверждения нет, то рано или поздно птицы перестают боятся подлетать к аэродрому.

Напомним, 15 августа стая птиц вывела из строя самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", который вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В результате инцидента пострадали 74 человека, один из них до сих пор находится в больнице. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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На фоне посадки в кукурузу. В аэропорту Пулково перестали использовать хищников для отпугивания птиц

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Теги: Пулково, сокольники, орнитологическая служба, Уральские авиалинии,



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