11 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Тюменские "справедливороссы" выступили против ремонта парижского собора югорской лиственницей

На сайте change.org появилась петиция против продажи югорской лиственницы на ремонт Собора Парижской Богоматери, весной пострадавшего от сильного пожара, передает корреспондент Накануне.RU.
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Автор петиции - руководитель проекта тюменского регионального отделения партии "Справедливая Россия" "Прорыв 72" Александр Николаев. В своем обращении он утверждает, что принимать такие важные решения должно население страны на референдуме.

"Неужели у нас нет своих проблем, на которые целесообразно было бы использовать эти ресурсы, например: Строительство жилья для нуждающихся. Сохранить лес, ведь лес - это наше национальное достояние (хватит нам "Новосибирской пустыни"). Восстановление памятников архитектуры России. Не отдавать лес за "спасибо", а вырученные средства можно пустить на улучшение благосостояния населения России", - говорится в тексте петиции.

Отметим, что ранее местные СМИ сообщили, что Югра готова отправить сибирскую лиственницу для реставрации Нотр-Дама. Свое согласие дали в департаменте недропользования и природных ресурсов округа. Они могут помочь методически, с подготовкой документов. Восстанавливать собор сотрудники ЮНЕСКО пригласили югорского мастера Александра Резанова. И попросили около 10 кубометров лиственницы.

Всего на территории Югры произрастает примерно 900 тысяч кубометров этого дерева. К слову, сибирская лиственница очень ценится. Её древесина превосходит по техническим свойствам другие хвойные породы. Материал для строительства прочный и долго не гниет.

Редакция Накануне.RU направила запрос в окружной департамент с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, пожар в соборе начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

На восстановление собора Парижской Богоматери было пожертвовано более €900 млн ($1,1 млрд). При этом французские миллиардеры, которые публично обещали миллионы долларов на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни копейки на восстановление национального памятника.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть реконструирован за пять лет.

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Тюменские "справедливороссы" выступили против ремонта парижского собора югорской лиственницей

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Теги: нотр-дам, собор парижской богоматери, пожар, лиственница, реставрация, петиция, прорыв 72



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