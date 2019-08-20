11 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
горелка, газ (2016) | Фото:Накануне.RU

"Газпром" угрожает срывом отопительного сезона в Югре из-за долгов

"Газпром межрегионгаз Север" готов ограничить подачу газа крупным неплательщикам Ханты-Мансийского автономного округа. Долг теплоснабжающих организаций перед компанией составляет 598 млн руб. Если в ближайшее время долги не будут полностью погашены, под угрозой срыва окажется начало отопительного сезона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

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В списке крупных неплательщиков — АО "Генерация" с долгом в 127 млн руб., МУП "УГХ" (Пыть-Ях) – задолженность 202 млн руб., МУП "Югорскэнергогаз" (Югорск) - 89 млн руб., АО "НЭРС" (Нягань) - 70 млн руб.

В компании отмечают, что если долг не будет погашен в ближайшее время, то под угрозу попадет не только отопительный сезон, но и газификация округа. "Привлечение инвестиций ПАО "Газпром" в развитие газификации региона возможно только при обеспечении положительной платежной дисциплины теплоснабжающих организаций", – говорится в заявлении.

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"Газпром" угрожает срывом отопительного сезона в Югре из-за долгов

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Теги: отопительный сезон, Газпром межрегионгаз Север,



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