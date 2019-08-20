В Березниках сотрудница УК оштрафована на смерть пенсионерки, которую убила упавшая с крыши ледяная глыба

В Березниках 59-летняя сотрудница управляющей компании наказана за смерть 80-летней пенсионерки, на которую упала ледяная глыба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия произошла 2 апреля. Обрушение наледи с фрагмента кровли над подъездом многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Свердлова, произошло из-за того, что сотрудница УК не контролировала очистку крыши от снега. Проходившая мимо 80-летняя пострадавшая попала под удар глыбы и погибла.

Сотрудница УК оштрафована на 250 тыс. руб..

Добавим, ранее Кировский райсуд Перми отправил в колонию директора и инженера управляющей компании "Гарант", по вине которых погибла девятимесячная девочка.