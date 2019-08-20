Президент "Урала" исключил увольнение Парфенова после матча с "Сочи"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что главный тренер Дмитрий Парфенов не будет уволен в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что Парфенов может быть отправлен в отставку, если команда проиграет в матче против "Сочи", который состоится 26 августа в Екатеринбурге.

Григорий Иванов назвал подобные сообщения "ерундой".

"Кредит доверия у него пока есть, пусть работает. Он молодой парень, многое сделал для "Урала". Хорошо стартовали, но сейчас что-то не получается, бывает. От ошибок никто не застрахован, все у нас спокойно, работаем", - заявил президент "Урала" "Спорт-Экспрессу".

Напомним, екатеринбургский клуб потерпел два поражения подряд в чемпионате России, пропустив в этих встречах семь мячей. Команда располагается на девятом месте в таблице.