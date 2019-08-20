Элтон Джон "заплатил" за загрязнение атмосферы принцем Гарри и Меган Маркл

72-летний певец и композитор Элтон Джон попытался вступиться за своих друзей – принца Гарри (34) и Меган Маркл (38). Артист был очень дружен с матерью Гарри – принцессой Дианой Уэльской, поэтому принц ему, вроде как, не чужой человек. Но получилось только хуже.

Уже несколько дней пользователи и СМИ в Великобритании линчуют Гарри и Меган – супруги летают по Европе на отдых частными самолетами, тратя на них деньги и (что, по мнению британцев, самое лицемерное) загрязняя атмосферу.

Один из перелетов был на частном самолете Джона в его французское имение на Лазурном Берегу. В Instagram Элтон ругается на прессу: "Я чувствую, что это мой долг – защищать Гарри и его семью от вторжений прессы, которая привела к безвременной смерти Дианы".

И дальше объясняет, почему решил позвать Гарри и Меган отдохнуть в роскоши: "Мы с Дэвидом (Дэвид Ферниш – "муж" Элтона Джона – прим. ред.) хотели, чтобы после напряженного года, продолжающие тяжелую работу и преданные благотворительности молодые супруги провели отпуск в безопасности и спокойствии нашего дома. Чтобы обеспечить высокий уровень необходимой защиты, мы предоставили им частный самолет. Чтобы поддержать приверженность принца Гарри заботе об окружающей среде, мы сделали все возможное, чтобы их перелет был нейтральным с точки зрения выбросов углерода, сделав соответствующее пожертвование в фонд Carbon Footprint (занимается проблемами парникового эффекта и загрязнения атмосферы – прим. ред.)".

В комментариях многие пользователи пишут, что это совсем уж лицемерно – пытаться откупиться, зная, что пожертвования едва ли компенсируют испорченную экологию, в которой жить будут дети как самого Джона, так и Гарри и Меган (они, кстати, заявляли, что заведут максимум двух детей – чтобы не наносить экологии вред).

"Прости, Элтон, но тут ничего общего с Дианой. Гарри не может проповедовать борьбу с изменением климата и летать на частных самолетах. Да, вы сделали взнос, но от этого только хуже, - пишет один из подписчиков певца. – Вы как бы говорите: "О, я могу делать все, что захочу, ведь у меня есть миллионы в банке, я просто дам немного денег, и все станет лучше".