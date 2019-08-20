В Кургане на юбилее Заозерного микрорайона выступит группа "Мираж"

В этом году Заозерный микрорайон Кургана, где живет треть всех жителей города, отметил свое 40-летие, передает корреспондент Накануне.RU.

На грандиозный праздник пригласили легендарную поп-группу "Мираж". Известные хиты исполнит одна из солисток знаменитого ансамбля Екатерина Болдышева.

С 17.00 23 августа у ЦКД "Современник" начнется праздничная программа - сначала будут игры и конкурсы для детей, затем в 19.00 пройдет основная праздничная программа, концерт группы "Мираж" начнется в 21.00, а завершится праздник салютом в 22.00.

На следующий день 24 августа Курган отметит День города.