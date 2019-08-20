ФАС выписала штраф CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телеканал CNN (ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни") на 200 тыс. руб. – данное СМИ превысило установленный рекламным законодательством уровень громкости в эфире.

Ранее ведомство зафиксировало в эфире телеканала CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В результате ФАС России признала ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" как рекламораспространителя виновным в нарушении Закона о рекламе.