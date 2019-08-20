11 Сентября 2020
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Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Поклонская посетила Среднеуральский монастырь и рассказала о случившемся с ней чуде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила Среднеуральский женский монастырь. Как передает корреспондент Накануне.RU, там она рассказала о чуде, которое однажды с ней произошло.

Поклонская вернула в монастырь перстень Николая II, находившийся в Крыму. Также она поведала о помощи святого Луки Крымского, который ее исцелил: по словам депутата, ей сделали операцию и получилось осложнение. Однажды перед сном она помолилась Луке и положила рядом книгу с его изображением.

"Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел и я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", - рассказала Наталья Поклонская.

По ее словам, произошедшее можно считать чудом.

Напомним, ранее Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма. Недавно она в шутку заявила, что подумывает о возвращении в надзорное ведомство.

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Поклонская посетила Среднеуральский монастырь и рассказала о случившемся с ней чуде

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Теги: Поклонская, чудо, монастырь



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