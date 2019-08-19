На расселение аварийного дома в Катав-Ивановске выделят около 30 млн рублей из областного бюджета

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
аварийный дом, Катав-Ивановск, (2019) | Фото:vk.com/civilpatrol

На расселение аварийного дома в Катав-Ивановске выделят около 30 млн рублей из областного бюджета

В Катав-Ивановском районе уже в этом году начнут расселять аварийные дома. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 29 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Во время визита в муниципалитет глава области Алексей Текслер лично проинспектировал аварийный жилой фонд. Он посетил многоквартирный дом на улице Стройгородок, 3. По словам жильцов, дом находится в плачевном состоянии - нет канализации, только один туалет на улице, полы прогнили, стены покрыты плесенью.

Аварийный дом, Алексей Текслер, Катав-Ивановск,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Руководитель области поручил расселить дом в сжатые сроки.

Как рассказал и.о. вице-губернатора Сергей Шаль, в этом году будет решен вопрос о выделении средств из областного бюджета в объеме 29,04 млн рублей на приобретение благоустроенных жилых помещений для расселения жителей 32 квартир этого аварийного дома.

В целом по поручению главы региона областная комиссия обследовала 59 аварийных домов в районе, в том числе были два дома в Юрюзани. Их переселение было запланировано на 2022-2024 гг. Однако комиссия установила, что дома находятся в состоянии, непригодном для проживания, поэтому их необходимо расселить не позднее 2020-2021 годов.

Сейчас прорабатывается вопрос о выделении в Юрюзани земельных участков для строительства многоквартирных домов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На расселение аварийного дома в Катав-Ивановске выделят около 30 млн рублей из областного бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Катав-Ивановск, аварийный дом, расселение.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети