На расселение аварийного дома в Катав-Ивановске выделят около 30 млн рублей из областного бюджета

В Катав-Ивановском районе уже в этом году начнут расселять аварийные дома. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 29 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Во время визита в муниципалитет глава области Алексей Текслер лично проинспектировал аварийный жилой фонд. Он посетил многоквартирный дом на улице Стройгородок, 3. По словам жильцов, дом находится в плачевном состоянии - нет канализации, только один туалет на улице, полы прогнили, стены покрыты плесенью.

Руководитель области поручил расселить дом в сжатые сроки.

Как рассказал и.о. вице-губернатора Сергей Шаль, в этом году будет решен вопрос о выделении средств из областного бюджета в объеме 29,04 млн рублей на приобретение благоустроенных жилых помещений для расселения жителей 32 квартир этого аварийного дома.

В целом по поручению главы региона областная комиссия обследовала 59 аварийных домов в районе, в том числе были два дома в Юрюзани. Их переселение было запланировано на 2022-2024 гг. Однако комиссия установила, что дома находятся в состоянии, непригодном для проживания, поэтому их необходимо расселить не позднее 2020-2021 годов.

Сейчас прорабатывается вопрос о выделении в Юрюзани земельных участков для строительства многоквартирных домов.