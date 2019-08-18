450 кубометров мусора: Екатеринбург от души погулял на Дне города

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
салют (2019) | Фото: Накануне.RU

450 кубометров мусора: Екатеринбург от души погулял на Дне города

В Екатеринбурге после Дня города службы благоустройства вывезли 450 кубометров мусора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В комитете благоустройства администрации города уточнили, что в ночь с 17 на 18 августа для скорейшего запуска транспорта на первом этапе уборки два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека почистили проезжую часть. В результате движение по проспекту Ленина и улице Ельцина было открыто в полночь, а участок улицы 8 Марта между Ленина и Малышева открыли только в 3 утра 18 августа, поскольку организаторы долго разбирали временные конструкции. По этой же причине к 7 часам утра была открыта улица Пушкина.

день города, чайф(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в администрации, на втором этапе 41 единица техники – то есть тракторы, самосвалы, малогабаритные вакуумные машины-пылесосы, моющее оборудование и 170 дорожных рабочих зашли на все участки, где проходили гуляния, в том числе на тротуары, парки и скверы.

Напомним, екатеринбуржцев с Днем города поздравила легендарная уральская группа "Чайф".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

450 кубометров мусора: Екатеринбург от души погулял на Дне города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: День города, праздник, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.08.2019 22:11 Мск "Здесь все свои!" Уральские рокеры поздравили Екатеринбург

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети