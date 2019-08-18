450 кубометров мусора: Екатеринбург от души погулял на Дне города

В Екатеринбурге после Дня города службы благоустройства вывезли 450 кубометров мусора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В комитете благоустройства администрации города уточнили, что в ночь с 17 на 18 августа для скорейшего запуска транспорта на первом этапе уборки два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека почистили проезжую часть. В результате движение по проспекту Ленина и улице Ельцина было открыто в полночь, а участок улицы 8 Марта между Ленина и Малышева открыли только в 3 утра 18 августа, поскольку организаторы долго разбирали временные конструкции. По этой же причине к 7 часам утра была открыта улица Пушкина.

Как добавили в администрации, на втором этапе 41 единица техники – то есть тракторы, самосвалы, малогабаритные вакуумные машины-пылесосы, моющее оборудование и 170 дорожных рабочих зашли на все участки, где проходили гуляния, в том числе на тротуары, парки и скверы.

Напомним, екатеринбуржцев с Днем города поздравила легендарная уральская группа "Чайф".