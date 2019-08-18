После ЧП с автобусом в Перми возбуждено дело: число пострадавших увеличилось

В Перми возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погиб один человек и более 30 пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось вечером 17 августа: при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, а 32 человека, в том числе девять детей, получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По уточненным данным, в автобусе находилось 55 пассажиров: водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение административного здания.

Как уточнили в СКР, пятеро взрослых находятся в тяжелом состоянии, состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное. По предварительным данным, полученным при осмотре автобуса, причиной стала техническая неисправность агрегатов и механизмов. Сейчас следователи внимательно анализируют документацию, регламентирующую прохождение надлежащего технического осмотра транспортного средства.