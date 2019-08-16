07 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Ким Чен Ын (2017) | Фото: vk.com/solidarity_dprk

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

По данным Yonhap News, ракеты пролетели около 230 км на высоте 30 км над землей и со скоростью около 6,1 махов.

Запуск производился из уезда Тхончхон провинции Канвондо, который находится примерно в 50 км к северу от демилитаризованной зоны.

Отмечается, что запуск ракет малой дальности в непосредственной близости от границы нетипичен для КНДР, сообщает Regnum.

Канцелярия президента Южной Кореи требует прекратить запуски "неопознанных снарядов", передало агентство "Ренхап".

Продолжение ракетных пусков, предупредил Сеул, может привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Напомним, в конце июля КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японском море, сообщают южнокорейские СМИ. Снаряды были запущены утром 25 июля из районов северокорейского города Вонсана. Отмечается, что ракеты пролетели расстояние в 430 км.

После этого запуски были произведены 2 августа, когда состоялись испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын.

6 августа Северная Корея вновь провела запуск двух неопознанных снарядов. Он был произведен с восточного побережья провинции Южная Хванхэ.

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Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

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Теги: кндр, ракетные пуски, южная корея



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