02 Сентября 2020
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме не исключили, что США применили против России климатическое оружие

Америка вполне могла использовать против России климатическое оружие, такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев в программе на телеканале "Россия1".

Политик имел ввиду пожары в Сибири.

"Они, думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", - отметил народный избранник.

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В Госдуме не исключили, что США применили против России климатическое оружие

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Теги: климатическое оружие, США, Госдума, пожары, Алексей Журавлев



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