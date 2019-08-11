В Госдуме не исключили, что США применили против России климатическое оружие

Америка вполне могла использовать против России климатическое оружие, такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев в программе на телеканале "Россия1".

Политик имел ввиду пожары в Сибири.

"Они, думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", - отметил народный избранник.