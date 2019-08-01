Эксперт объяснил причины отказа японцев от участия в ямальском проекте НОВАТЭКа

Японская корпорация Mitsubishi отказалась от доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2". Ранее компания рассматривала возможность присоединиться к консорциуму Mitsui & Co и Jogmec, который закрыл сделку по покупке 10% проекта.

В Mitsubishi не объяснили причин отказа, но решение компании - положительное или отрицательное - никак не повлияло бы на экономику проекта, рассказал Накануне.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Mitsui & Co и Jogmec уже владеют через СП 10% акций, предполагалось, что Mitsubishi зайдет в СП и косвенно будет владеть этими 10%, доля японских компаний в проекте "Арктик СПГ - 2" не изменилась бы. НОВАТЭК не приобрел и не потерял ничего от этой истории. Сейчас для Mitsubishi и других японских компаний приоритетным является не покупка долей в "Арктик СПГ - 2", они плотно работают по возможности вхождения в другой проект НОВАТЭКа - по строительству перегрузочного терминала на Камчатке", - рассказал аналитик.

Терминал позволит удешевить доставку СПГ в Японию и страны Азии за счет того, что судам ледового класса не нужно будет следовать непосредственно до рынков сбыта. Танкеры будут поставлять газ я Ямала в терминал, откуда потребителям его можно транспортировать на обычных танкерах.

"Японцы, китайцы и корейцы хотят зайти в этот проект и рассматривают возможность покупки до 49%. В составе акционеров "Арктик СПГ - 2" тоже могут быть изменения, но не за счет японского СП, а за счет продажи 5%-ной доли новому инвестору. Наиболее вероятным покупателем назывался корейский KOGAS", - отметил Юшков. Он добавил, что после этой сделки у Total появится опцион на покупку еще 5% в проекте.

"Арктик СПГ - 2" - второй после "Ямала СПГ" завод НОВАТЭКа. Суммарная мощность трех очередей 19,8 млн т СПГ в год.