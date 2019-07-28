Медведчук предложил команде Зеленского поддержать автономию Донбасса

Команде президента Украины Владимира Зеленского можно было бы поддержать автономию Донбасса. Об этом заявил лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

В эфире телеканала "112.Украина" он отметил, что от этого Украина не перестает быть унитарным государством.

"Сразу вот так публично, политично об этом заявить (о поддержке автономии, прим.). Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона", - сказал он журналистам.

По его словам, от этого ничего не изменится, "намека на федерацию" в этом нет.