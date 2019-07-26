Больше половины челябинцев затрудняются дать оценку решению проводить саммиты ШОС и БРИКС в двух городах

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область Челябинская область
ШОС, флаги (2018) | Фото:Накануне.RU

Больше половины челябинцев затрудняются дать оценку решению проводить саммиты ШОС и БРИКС в двух городах

62,4% челябинцев затрудняются дать оценку тому, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут не только в Челябинске, но и в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит ИАА "Монитор" по итогам уличного опроса жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился с 22 по 25 июня. В нем приняли участие 27 тыс. 860 человек.

Только 30,1% горожан сообщили о том, что знают, что 10 млрд руб. из федерального бюджета на организацию саммитов поступят на Южный Урал в полном размере. При этом 95,4% респондентов одобряют решение президента Владимира Путина и главы региона Алексея Текслера напраивть эти средства на ремонт дорог, домов и медицину.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС будут проводить в двух городах. Об этом в ходе визита в Магнитогорск сообщил Владимир Путин. Сам саммит глав государств будет проходить в Санкт-Петербурге, в Челябинске – более 30 мероприятий, в том числе деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации, культурные и спортивные мероприятия.

При этом Челябинск сохранит федеральные средства на подготовку мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Больше половины челябинцев затрудняются дать оценку решению проводить саммиты ШОС и БРИКС в двух городах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ШОС, БРИКС, опрос, саммиты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети