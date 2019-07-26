Больше половины челябинцев затрудняются дать оценку решению проводить саммиты ШОС и БРИКС в двух городах

62,4% челябинцев затрудняются дать оценку тому, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут не только в Челябинске, но и в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит ИАА "Монитор" по итогам уличного опроса жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился с 22 по 25 июня. В нем приняли участие 27 тыс. 860 человек.

Только 30,1% горожан сообщили о том, что знают, что 10 млрд руб. из федерального бюджета на организацию саммитов поступят на Южный Урал в полном размере. При этом 95,4% респондентов одобряют решение президента Владимира Путина и главы региона Алексея Текслера напраивть эти средства на ремонт дорог, домов и медицину.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС будут проводить в двух городах. Об этом в ходе визита в Магнитогорск сообщил Владимир Путин. Сам саммит глав государств будет проходить в Санкт-Петербурге, в Челябинске – более 30 мероприятий, в том числе деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации, культурные и спортивные мероприятия.

При этом Челябинск сохранит федеральные средства на подготовку мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.