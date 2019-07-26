Замгенпрокурора предупредил главу "Тюменьстальмоста" об "уголовке" за невыплату подчинённым зарплаты

Замгенпрокурора России Юрий Гулягин провёл в Тюмени межведомственное совещание, где речь шла о выплате зарплаты. На нём речь зашла и о долгах перед сотрудниками "Тюменьстальмоста имени Тюменского комсомола", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Напомним, ранее в областной Гострудинспекции Накануне.RU сообщили, что есть долги по зарплате за апрель-май 2019 г., а также перед уволенными сотрудниками. Общая их сумма – 36,1 млн руб.. 762 работника не получили деньги за апрель, 710 – за май. Также причитающихся денег не видели 32 уволенных в мае сотрудника и 57 – в июне. Выдано предписание, которое обязательно нужно исполнить до 2 августа. Организация попала под "административку".

Гулягин объявил гендиректору организации официальное предостережение и предупредил, что за невыплату зарплаты он может быть привлечен к уголовной ответственности. Тот ответил, что планирует через полтора-два месяца рассчитаться с долгами, которые сейчас составляют 45,5 млн руб..

Отметим, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился – долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.