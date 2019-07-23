14 Августа 2020
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Политика В России Москва
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Элла Памфилова доказала Любови Соболь бесполезность давления на МГИК

В ходе сегодняшней встречи с Эллой Памфиловой активистка так называемого ФБК Любовь Соболь попыталась оказать на главу ЦИК давление, но та не позволила вовлекать себя в манипуляции.

Во встрече приняли участие независимые кандидаты, которым ранее было отказано в регистрации из-за большого количества «брака» в подписных листах. Среди них оказались Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин, Ирина Собянина и другие.

Элла Памфилова предоставила каждому из них возможность высказать свои возражения и предложения. В том числе и Любови Соболь, у которой недействительными признали без малого 15% от общего числа подписей (при допустимых 10%).

Элла Памфилова, встреча с оппозицией(2019)|Фото: Накануне.RU

Соболь с присущим ей напором пыталась добиться от Памфиловой, чтобы та выразила недоверие экспертам окружных комиссий, а также потребовала допустить до участия в выборах всех незарегистрированных кандидатов.

В ответ на это Памфилова напомнила присутствующим, что в соответствии с законодательством МГИК не подчиняется Центризбиркому, так как Москва – это город федерального значения. Это сделано специально, чтобы предоставить чиновникам большую свободу самоуправления и исключить давление со стороны федерального центра.

Очевидно, такой ответ Соболь не устроил, и она прибегла к еще одной провокации, призвав Памфилову принять участие в митинге возле мэрии Москвы. Глава ЦИК категорически отказалась и подчеркнула, что те, кто метит в законодатели, не должны нарушать закон и призывать к этому других. Тем более что этот митинг никоим образом не повлияет на решение избиркома.

Напомним, ранее в Москве были обнаружены подпольные цеха по «рисовке» подписей в пользу Яшина, Соболь и Гудкова. У последних двоих в подписных листах также присутствовали подписи недавно умерших москвичей, что явно указывает на факт использования устаревших баз данных для фальсификации.

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Элла Памфилова доказала Любови Соболь бесполезность давления на МГИК

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Теги: памфилова, любовь соболь, выборы в мосгордуму, цик



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