"Тюменьстальмост" должен сотрудникам, в том числе уволенным, 36 млн

"Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола" (ТСМ) должен своим работникам, в числе которых – бывшие, десятки миллионов, говорится в ответе областной Гострудинспекции на запрос Накануне.RU.

Ранее в инспекцию на долги предприятия пожаловались сотрудники компании. Проверка показала, что есть долги по зарплате апрель-май 2019 г., а также перед уволенными сотрудниками. Общая их сумма – 36,1 млн руб.. 762 работника не получили деньги за апрель, 710 – за май. Также причитающихся денег не видели 32 уволенных в мае сотрудника и 57 – в июне. Выдано предписание, которое обязательно нужно исполнить до 2 августа. Организация попала под "административку".

Напомним, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился – долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.