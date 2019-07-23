14 Августа 2020
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Истребитель F-15 ВВС Южной Кореи (2017) | Фото: http://uk.reuters.com/

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения российского самолета

Южная Корея обвинила Россию в нарушении границ. Военное ведомство республики заявило, что российский бомбардировщик во вторник дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи. В ответ Сеул поднял на перехват истребители, которые были вынуждены открыть предупредительный огонь. Инцидент произошел над акваторией Японского моря, оба вторжения продолжались по три минуты, передает РБК. Российское Минобороны пока не прокомментировало случившееся.
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Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения российского самолета

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Теги: истребитель, нарушение границ, воздушное пространство, южная корея



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