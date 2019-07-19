Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

В Магнитогорск с рабочим визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, планируется, что в рамках рабочего визита глава государства встретится с врио губернатора Южного Урала Алексеем Текслером, а также введет в эксплуатацию агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Стоит отметить, что фабрика - это усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями. Строительство началось два года назад.