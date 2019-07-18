09 Августа 2020
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Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко назвал ленинградцев отдельным народом, находившимся под оккупацией во время ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным рассказал о своих оригинальных представлениях об истории Великой Отечественной войне.

"Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией", - заявил он.

В Сети немедленно отреагировали на высказывание президента Белоруссии.

"Мало того, что ленинградцы – "отдельный народ", так, оказывается, они дольше всех находились не в блокаде, а под оккупацией! Историк, блин..." - пишет экономист Никита Кричевский.

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Лукашенко назвал ленинградцев отдельным народом, находившимся под оккупацией во время ВОВ

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Теги: Лукашенко, Путин, ВОВ, Великая отечественная страна, блокада Ленинграда



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