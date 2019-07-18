09 Августа 2020
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Наука и техника Сибирский ФО В России
кадр из игры &quot;Failed State&quot; (2019) | Фото: youtube.com

Советский постапокалипсис. В России выпустили игру про аварию в Чернобыле

В Барнауле разработали игру Failed State по мотивам событий аварии на ЧАЭС. Разработчики Siberian Digital рассказали Накануне.RU, что свой проект они считают патриотическим, но при этом старались сделать не агитку, а стильный, интересный продукт "с огоньком". По сюжету после аварии на ЧАЭС наступил глобальный экологический кризис, и гражданам СССР пришлось выживать в мире постапокалипсиса. В центре сюжета, как говорят в студии, героизм простых людей в непростых и опасных ситуациях.

"Failed State - это узконаправленный проект, в который мы вкладываем душу, пытаемся передать игрокам ту самую атмосферу из фильмов про постапокалипсис, а некоторым - и почувствовать дух прошлого в окружении, отсылающем к СССР", - рассказывает Накануне.RU один из участников проекта Роман Лакруа.

Игра сибиряков представляет собой так называемый инди-проект, подразумевающий смешение жанров. Впрочем, в основе своей это все же платформенная "бродилка", с пиксельной графикой, стилизованной под то, как рисовали игры в 80-х и начале 90-х. Игроку предлагается стать обычной советской девушкой, которая путешествует по разрушенной территории Советского Союза, пытаясь выжить. Ей предстоит сражаться с монстрами, решать головоломки, выживать, искать снаряжение и принимать непростые моральные решения.

"Основная идея звучит так: "Получив в распоряжение мотоцикл, вы пытаетесь обогнать смерть. Колеся по разрушенному миру, выбирайте - спасать или спасаться, жить или выживать, убивать или быть убитой. Нажмите на газ и найдите способ выжить", - говорит Роман Лакруа.

При разработке авторы вдохновлялись идеями советской робототехники. Некоторые ее образцы были заимствованы для игры. Так на основе робота-экскурсовода 1969-ого года из политехнического музея Москвы был создан один из образов в игре.

(2019)|Фото: РИА Новости

(2019)|Фото: Siberian Digital

Сюжет не крутится вокруг аварии на ЧАЭС. Взрыв на атомной станции просто дает старт происходящим событиям.

"Игра не содержит прямого заимствования истории или контента других произведений на тему ЧАЭС, мы считаем уместным употреблять именно "вдохновлялись". Это часть нашей истории, её ужасная часть, окутанная массой тайн, от некоторых кадров и историй идет холодок по коже. Именно эти идеи дают вдохновение творческой команде для создания нужной атмосферы", - рассказывает он Накануне.RU.

Разработчики надеются, что популярность сериала "Чернобыль" телеканала HBO отразится на спросе на их творение, однако сам он не пришелся им по вкусу.

кадр из игры "Failed State"(2019)|Фото: youtube.com

"Ажиотажа вокруг сериала не разделяем, вторичная поделка от западных деятелей. Как к этому можно относиться? Мы же не снимаем фильмы про "высадки на Луну" или убийство Кеннеди, а они позволяют себя искажать трагедию целого народа", - комментирует Лакруа.

Отметим, что разработка игры велась командой из пяти человек в Барнауле. Они считают, что их игра - о традиционных ценностях, и опасаются, что из-за этого ее просто проигнорируют.

кадр из игры "Failed State"(2019)|Фото: youtube.com

"Молодежь сейчас потребляет массу контента в интернете: сериалы по подпискам, музыка, игры вообще большую часть времени отнимают. А игры производятся по большей части англоязычными студиями, это дело очень затратное, финансируется, к слову, нашими же детьми. То есть мы за свои деньги продвигаем до тошноты изношенный образ бравого американского солдата-освободителя. Мы на это уже сами смотреть не можем, хотим ситуацию изменять, но не радикально и вычурно, как это делают, например, сторонники бодипозитивного движения, а с интересной подачей, "огоньком", где-то иронией. У нас вот главная героиня - обычная славянская девчонка, без сексуализации, мы больше внимания уделили духу и храбрости персонажа, опять же, его душе. Содержанию, а не форме. И о нас не пишут феминистки, в ладоши никто не хлопал, только вот на ЧАЭС внимание обратили. Патриотические игры, с нашей точки зрения, нужны для трансляции традиционных ценностей русского человека для молодежи", - подытоживает Лакруа.

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Советский постапокалипсис. В России выпустили игру про аварию в Чернобыле

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Теги: Чернобыль, компьютерная игра, Барнаул, постапокалипсис



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