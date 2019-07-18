Наркокурьер в желудке провез героин на 2 миллиона рублей рейсом Москва-Магадан

В Магадане задержали наркокурьера, который пытался провезти в желудке контейнер с героином.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, гражданина задержали, когда он прибыл в магаданский аэропорт Сокол рейсом из Москвы.

"Фигурант был доставлен в Магаданскую областную больницу, где из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 граммов героина. На черном рынке стоимость содержимого капсулы могла составить два миллиона рублей (более одной тысячи доз)", - сообщили в полицейском главке.

Сейчас в отношении наркокурьера решается вопрос об избрании меры пресечения, возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до десяти лет.