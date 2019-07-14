Иркутские прокуроры нашли нарушения сроков выплат пострадавшим от наводнения

В Иркутской области прокуратура выявила нарушения сроков выплат компенсаций пострадавшим от наводнения в регионе.

Установлено, что порядок оказания единовременной помощи не содержит в себе четкого механизма межведомственного взаимодействия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Также выявлен факт отсутствия заявлений от пострадавших граждан за причиненный вред здоровью, а местный Минздрав уже успел отчитаться о том, что медпомощь была оказана.

Сейчас по инициативе прокуратуры правительство Иркутской области внесет изменения в соответствующий нормативный правовой акт.

Напомним, по последним данным, из-за паводка в регионе погибли 25 человек. Наводнение началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, где из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. Президент России Владимир Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.