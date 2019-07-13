05 Августа 2020
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Политика
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

На Украине передумали разрывать ж/д сообщение с Россией

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед Европейским союзом, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Как сообщало Накануне.RU, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Украина не понесёт значительных убытков от прекращения движения российских поездов через её территорию. Однако Гройсман отметил, что через Россию идет транзит товаров в Европу и закрыть дорогу невозможно.

Вместе с тем Гройсман добавил, что о возобновлении авиасообщения речь пока не идет.

Напомним, в июне украинские СМИ со ссылкой на развития Украинских железных дорог до 2023 года сообщили о планах возобновить сообщение с Донбассом.

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На Украине передумали разрывать ж/д сообщение с Россией

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Теги: железнодорожное сообщение, Россия, Гройсман, Украина



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