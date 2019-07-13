На Урале пенсионера задержали за попытку установить памятную табличку экс-президенту США

В Дегтярске Свердловской области пенсионера задержали за несанкционированную установку памятной таблички. Петр Кикилык попытался установить табличку в память о визите в город 37-го президента США Ричарда Никсона, который был в Дегтярске в 1959 году.

Кикилык пытался согласовать митинг, а также установку таблички с мэрией, но получил отказ. Тогда пенсионер решил сделать это без согласования, на акцию он пригласил делегатов из США.

Как сообщил правозащитник Сергей Зыков, полиция изъяла табличку, а на самого инициатора составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). Заседание в Ревдинском городском суде состоится завтра.

Историки отмечают, что Никсон приезжал в Дегтярск вместе с родителями - они были представителями компании "Лена Голдфилдс", которая работала на Дегтярском медном руднике по концессии.