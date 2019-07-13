Коллеги Кикабидзе рассказали о его "тайных корпоративах" в России

Вахтанг Кикабидзе приезжает в Россию на корпоративные концерты, заявил актер театра и кино Борис Клюев. По его словам, во время приезда Кикабидзе подписывается договор, о запрете комментировать и разглашать эту информацию.

Кикабидзе после грузинско-осетинской войны 2008 г. отказался приезжать в Россию, он не принимает наград и враждебно относится к стране. Клюев заявил, что на самом деле это не так. "Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги", - сказал он в интервью "МК".

"Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны", — прокомментировал интервью актера сенатор Алексей Пушков.