Список "врагов Украины" пополнил Андрей Малахов

Российский телеведущий Андрей Малахов внесен в базу "Миротворца" после проведения телемоста между Россией и Украиной на телеканале "Россия 1".

Сайт "Миротворец" назвал телемост антиукраинским, Малахова обвинили в информационно-пропагандистской провокации. Внесение в базы "Миротворец" просит рассматривать, как "заявление о совершении гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины", говорится в сообщении.

Ранее в базы "Миротвора" были включены Владимир Познер, Игорь Коломойский, Ксения Собчак, Элла Памфилова и многие другие.

"Миротворец" публиковал данные журналистов, деятелей культуры, политиков, артистов, а также ополченцев из ДНР и ЛНР, которых ресурс называет "изменниками родины". При этом официального статуса ресурс не имеет, но внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.