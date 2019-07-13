04 Августа 2020
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Андрей Малахов (2019) | Фото:instagram.com/malakhov007

Список "врагов Украины" пополнил Андрей Малахов

Российский телеведущий Андрей Малахов внесен в базу "Миротворца" после проведения телемоста между Россией и Украиной на телеканале "Россия 1".

Сайт "Миротворец" назвал телемост антиукраинским, Малахова обвинили в информационно-пропагандистской провокации. Внесение в базы "Миротворец" просит рассматривать, как "заявление о совершении гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины", говорится в сообщении.

Ранее в базы "Миротвора" были включены Владимир Познер, Игорь Коломойский, Ксения Собчак, Элла Памфилова и многие другие.

"Миротворец" публиковал данные журналистов, деятелей культуры, политиков, артистов, а также ополченцев из ДНР и ЛНР, которых ресурс называет "изменниками родины". При этом официального статуса ресурс не имеет, но внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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Список "врагов Украины" пополнил Андрей Малахов

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Теги: Андрей Малахов, Чистилище, Враги Украины, миротворец



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