Южноуральский избирком назвал имена кандидатов, допущенных на выборы губернатора

13 июля на заседании областной избирательной комиссии Челябинской области её члены приняли решение зарегистрировать четырех кандидатов на пост губернатора. Таким образом, из 14 заявивших желание участвовать в выборах пакет необходимых документов смогли представить пять человек, они и станут участниками губернаторской гонки, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня регистрацию получили экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов (партия "Гражданская сила"), Константин Нациевский, депутат городской думы Челябинска (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) и Сергей Смышляев ("Родина"). На минувшей неделе первым из кандидатов облизбирком зарегистрировал врио губернатора Алексея Текслера, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования 8 сентября нынешнего года.