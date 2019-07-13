04 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Избирательная комиссия Челябинской области (2019) | Фото: Ярослав Нифонтов /iksrf74.uu.ru

Южноуральский избирком назвал имена кандидатов, допущенных на выборы губернатора

13 июля на заседании областной избирательной комиссии Челябинской области её члены приняли решение зарегистрировать четырех кандидатов на пост губернатора. Таким образом, из 14 заявивших желание участвовать в выборах пакет необходимых документов смогли представить пять человек, они и станут участниками губернаторской гонки, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня регистрацию получили экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов (партия "Гражданская сила"), Константин Нациевский, депутат городской думы Челябинска (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) и Сергей Смышляев ("Родина"). На минувшей неделе первым из кандидатов облизбирком зарегистрировал врио губернатора Алексея Текслера, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Избирательная комиссия Челябинской области(2019)|Фото: Ярослав Нифонтов /iksrf74.uu.ru

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования 8 сентября нынешнего года.

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Южноуральский избирком назвал имена кандидатов, допущенных на выборы губернатора

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Теги: Алексей Севастьянов, Константин Нациевский, Виталий Пашин, Сергей Смышляев, партии, выборы, муниципальный фильтр



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