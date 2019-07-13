04 Августа 2020
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Политика
вице-президент США Джозеф Байден (2011) | Фото:cfnews13.com

Трамп: Россия и Китай молятся на Байдена

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" на то, чтобы новым президентом США стал демократ Джо Байден. Такие заявление сделал президент США Дональд Трамп.
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Журналистам он заявил, что Байден слаб и неэффективен.

"И я скажу: президент Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну", - сказал лидер Штатов.

Напомним, США ранее ввели торговые ограничения для Китая, "санкции" были ослаблены после встречи лидеров двух стран.

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Трамп: Россия и Китай молятся на Байдена

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Теги: Дональд Трамп, США, Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзиньпин



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