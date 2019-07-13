Трамп: Россия и Китай молятся на Байдена

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" на то, чтобы новым президентом США стал демократ Джо Байден. Такие заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Журналистам он заявил, что Байден слаб и неэффективен.

"И я скажу: президент Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну", - сказал лидер Штатов.

Напомним, США ранее ввели торговые ограничения для Китая, "санкции" были ослаблены после встречи лидеров двух стран.