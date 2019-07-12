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Политика Курганская область
Юрий Ярушин ЛДПР (2016) | Фото: Накануне.RU

Третий кандидат в губернаторы Курганской области подал документы в региональный избирком

В избирательную комиссию Курганской области подал документы для регистрации третий кандидат в губернаторы Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал представитель ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин.

У членов избиркома есть 10 дней на проверку всех документов, после чего они примут решение в регистрации, либо отказе в регистрации Ярушина.

Как сообщил Накануне.RU сам "сокол Жириновского", он представил кандидатов на пост сенаторов от Курганской области.

"Это руководитель фракции ЛДПР в областной думе Юрий Александров, заместитель координатора регионального отделения партии Ольга Дружинина и районный бизнесмен, также член ЛДПР Николай Соловьев", - сообщил Ярушин.

Ранее документы в избирком уже подали кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Татьяна Майборода и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, поддерживаемый партией "Единая Россия".

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Третий кандидат в губернаторы Курганской области подал документы в региональный избирком

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Теги: Юрий Ярышин, ЛДПР, кандидат, документы, выборы, Курган, Зауралье



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