СМИ: Самыми сложными для "Единой России" будут выборы в парламенты Хабаровского края и Алтая

Из парламентских кампаний в регионах в текущем году особенно трудными для "Единой России" будут выборы в законодательные собрания Хабаровского края и Республики Алтай, а также в гордуму Иркутска.

Всего 8 сентября будут избираются парламенты 13 субъектов и гордумы 22 региональных столиц. Ухудшение ситуации возможно прежде всего там, где "Единая Россия" оказалась в условной оппозиции. Так, Хабаровским краем с 2018 годом руководит член ЛДПР Сергей Фургал, его партия в крае обгоняет по рейтингу "Единую Россию", поэтому победа по партспискам ЛДПР "практически обеспечена". Но по спискам распределяются лишь 12 из 36 мандатов, а решающую роль сыграют одномандатные округа, где единороссы выдвинули сильных кандидатов, там же идут и ресурсные самовыдвиженцы, которые в случае победы, скорее всего, вступят во фракцию единороссов, говорят эксперты.

На Алтае кампания единороссов может быть "принесена в жертву" кампании врио главы республики Олега Хорохордина: он нуждается в поддержке "Патриотов России", которые фактически представляют интересы алтайской элиты, и "одины", ведущей активную кампанию. Обе партии готовы поддержать врио, а сделка с ними будет означать "встречное удовлетворение в виде режима наибольшего благоприятствования".

Похожая ситуация и в Иркутске, где конфликт "Единой России" с мэром-единороссом Дмитрием Бердниковым создал турбулентность, что вылилось в частичный срыв праймериз. Эксперты полагают, что там "Единая Россия" получит больше мандатов, чем другие партии, но сможет ли она сформировать большинство – пока вопрос.

"Хабаровский край по сложности – номер один, поскольку там доигрывается история с победой Фургала: и у него, и у ЛДПР высокий рейтинг, плюс в ряде округов сильные позиции у КПРФ. Риски на Алтае связаны с совмещением кампаний: то, что не произойдет на губернаторских выборах, может найти выход на парламентских", - сообщил руководитель ФоРГО Константин Костин.

А в Иркутской области, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко, в 2020 г. выборы губернатора, поэтому кампании в крупных муниципалитетах важны для формирования политического статус-кво, отметил эксперт, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, губернаторская кампания подошла лишь ко второму этапу – регистрации кандидатов, – но властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов. Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том, что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова.

В Астрахани проблема в том, что кампания врио губернатора Игоря Бабушкина началась совсем недавно – его предшественник Сергей Морозов ушел в отставку в начале июня. В Вологде у губернатора Олега Кувшинникова низкие рейтинги и сильный соперник – лидер КПРФ в областном парламенте Александр Морозов. Решения о его регистрации пока нет.

Схожая ситуация и на Алтае, где нужно учитывать интересы коренного населения. Сложности могут быть на Сахалине, где против врио губернатора Валерия Лимаренко выдвигается коммунист Алексей Корниенко, говорят собеседники.

В Волгограде ЛДПР нашла другого кандидата, поясняет зампред Госдумы Игорь Лебедев: "Торощин не имеет отношения к региону, а мы считаем, что все-таки в выборах должны принимать участие местные жители". В Забайкалье же, по словам Лебедева, ЛДПР "просто решила оказать поддержку врио губернатора". Договоренностей с Кремлем у партии не было, уверяет Лебедев.