"Политбюро 2.0": произошел рост влияния старых друзей Путина

Старые друзья российского президента Владимира Путина увеличили свое политическое влияние за последние два года. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", новая версия которого называется "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна".

Эти люди регулируют ключевые отрасли экономики и согласовывают важнейшие кадровые назначения. По словам экспертов, это связано с ухудшением отношений с Западом и борьбой за транспортную инфраструктуру.

В политбюро входят люди ближнего круга Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния, причем их формальные позиции в государстве "важны, но не являются определяющими при оценке политического влияния", говорится в докладе, который основан на результатах неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит.

С момента публикации предыдущего доклада "Политбюро 2.0" в 2017 году состав наиболее влиятельного окружения Путина пополнился двумя новыми членами — секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и предпринимателем Геннадием Тимченко, которые считаются старыми знакомыми Путина. Кроме того, считают авторы доклада, свое влияние за два года усилили еще два давних друга президента — глава "Роснефти" Игорь Сечин и бизнесмен Аркадий Ротенберг. В прошлом "Политбюро 2.0" они находились в "переходной зоне".

Патрушев на фоне ухудшения отношений с Западом стал ключевым переговорщиком на американском направлении. Тимченко же вернулся в состав влиятельной путинской элиты. Представительство его союзников в исполнительной власти растет, а экономические проекты успешно развиваются, говорят эксперты. В первую очередь, это проект развития инфраструктуры Северного морского пути. Как отмечается в докладе, борьба за транспортную инфраструктуру необходима российским властям для увеличения своего ресурсного потенциала в связи с претензией России на роль одной из ключевых мировых держав.

К успехам Сечина, который сохраняет статус неформального куратора электроэнергии и высокую степень влияния на силовые структуры, эксперты относят реанимацию деятельности президентской комиссии по ТЭК, секретарем которой он является. Ротенбергу улучшить свои позиции помогло завершение строительства Крымского моста. Кроме того, он является привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин снизил влияние на политические партии и Общероссийский народный фронт и вышел из "Политбюро 2.0". Он теперь в кандидатах в члены "Политбюро 2.0". Такой же статус у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, руководителя администрации президента Антона Вайно и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Место в "Политбюро" сохранили глава кабмина Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, банкир Юрий Ковальчук.

Чемезов и Шойгу курируют сферу обороны и ВПК. Роль армии возрастает в условиях деградации дипломатических инструментов. Кроме того, Шойгу является неформальным куратором ряда регионов и остается одним из наиболее популярных в стране политиков.

Тем временем, "Ростех", продолжая поглощать промышленные активы (в частности, ОАК), развивает свою экспансию в новые сектора экономики (цифровая экономика, мусор, ритейл и т.д.) и расширяет региональную клиентелу. Чемезов, по оценкам экспертов, обладает наиболее высоким среди членов Политбюро 2.0 влиянием на силовые структуры и АП (в частности, за счет кооперации с главой Вайно).

В обновленном после президентских выборов правительстве РФ влияние полноправных членов "Политбюро 2.0" на министров остается определяющим. Практически сложно назвать министра, так или иначе не аффилированного с кем-то из членов "Политбюро 2.0". В этих условиях важную роль противовеса влиянию членов "Политбюро" играют вице-премьеры правительства Медведева. Облеченные личным доверием президента они, в теории, должны демпфировать то давление, которое оказывается со стороны членов "Политбюро 2.0" на правительство и на ход выработки решений.

В настоящее время этот технический блок управления "Большого Правительства В.Путина" состоит из вице-премьеров и высокопоставленных сотрудников АП, имеющих в нашей модели статус кандидатов в члены Политбюро 2.0, говорится в докладе.

Перегруппировка внутри "Большого правительства", предшествующая транзиту 2021- 2024 годов, не завершена. Можно ожидать значимых кадровых перестановок в течение ближайшего времени, в первую очередь, в корпоративном секторе, и донастройки правительства. Продолжится активная борьба за наполнение кадрового резерва и назначения в регионах.