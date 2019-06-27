Экс-главу администрации Миасса отпустили из-под домашнего ареста

Челябинский областной суд оставил в силе решение об изменении бывшему главе администрации Миасса Станиславу Третьякову, обвиняемому в получении взятки, меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

В начале июня Центральный районный суд Челябинска изменил Третьякову меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, ему запретили посещать мэрию города или находиться к ней ближе, чем на 50 м, а также посещать мероприятия, которые проводит администрация. Также экс-чиновнику запрещено общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет.

Челябинский областной суд уточнил установленные запреты.

"Конкретизирован круг лиц, общение с которыми запрещено, разрешено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться средствами связи и Интернетом для связи со следователем, медицинскими учреждениями и другими экстренными службами", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Добавим, что решение районного суда обжаловал прокурор, который просил суд продлить срок содержания обвиняемого под домашним арестом.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка.