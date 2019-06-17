14 Октября 2020
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Максим Решетников, Михаил Бабич, Леонид Ставицкий (2017) | Фото: Накануне.RU

Компенсация за белорусскую "многоходовку". Эксперты объяснили назначение Бабича в МЭР

Бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе и посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал 12-м заместителем министра экономического развития Максима Орешкина. В МЭРе Бабич не впервые: в 2003 г., до избрания в Госдуму, он работал помощником министра экономического развития и торговли. В министерстве экс-послу досталась интеграционная тематика, новую должность со знакомым ему функционалом эксперты называют компенсацией за вынужденную отставку дипломата.

С приходом Бабича Орешкин занял первое место среди министров по количеству заместителей. В Кремле неожиданный, учитывая последние места работы чиновника, пост, объяснили тем, что именно МЭР курирует большинство интеграционных процессов. Михаил Бабич в министерстве будет отчасти курировать тематику, которой он занимался на посту спецпредставителя президента, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, должность в МЭРе стала своеобразной компенсацией за отставку.

"Бабич - серьезный игрок. Он был не просто послом, а специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. После нефтяного маневра отношения между странами осложнились, за отставку Бабича активно выступал непосредственно Лукашенко. Ему это удалось, Мезенцев стал преемником. Бабич ушел, но ушел под гарантии места в Москве. Этим местом стало Министерство экономического развития, где он будет исполнять тот же самый функционал - отвечать за взаимодействие со странами СНГ. Все это компенсация за "многоходовку", которая была реализована в белорусском направлении", - рассказал Накануне.RU эксперт.

Это аппаратное назначение, ставшее следствием, с одной стороны, обостряющейся борьбы внутри элитных кланов в Правительстве на фоне сужающейся кормовой базы, с другой - резко ухудшившихся отношений между Россией и Белоруссией, соглашается экономист Владислав Жуковский. По его словам, реальной экономики деятельность Бабича касаться не будет.

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, Михаил Бабич(2018)|Фото: pfo.gov.ru

"Вся кадровая политика Администрации президента - тасовка одной и той же колоды карт, которая всем уже приелась. Высокопоставленные чиновники просто грызутся за новые финансовые потоки. Бабич, видимо, хотел заняться контролем над территориями Луганской и Донецкой народных республик, поучаствовать в дележе власти и распределении финансовых потоков и этом направлении, но там и без него все у определенных кланов замечательно. Дипломатическая линия Лавров - Сурков Бабича не пустила", - рассказал Накануне.RU Жуковский.

Между тем уже обсуждается версия, что в функционал нового министра могут попасть вопросы реализации регионами национальных проектов, что автоматически усилит его аппаратный вес. К тому же Бабич станет первым представителем группы "силовиков", включенным в координацию ключевого проекта.

"Происходит усиление Минэкономики с точки зрения контроля за средствами, выделяемыми на нацпроекты, а это порядка 28 трлн руб., на реализацию которых мы скинулись: нам подняли пенсионный возраст, продлили "заморозку" накопительной части, подняли акцизы, НДС. Суммарно вся страна заплатит за шесть лет 13 трлн руб., это лакомый кусок. В то же время приход в министерство Бабича означает ослабление позиций самого Орешкина, который, насколько мне известно, отнесся негативно к этому назначению, так как Бабич - фигура самостоятельная. У нас было несколько кураторов нацпроектов: Силуанов, как министр финансов, Орешкин и Кудрин в Счетной палате. С приходом Бабича в этой цепочке появляется мощный игрок от силовиков", - говорит Владислав Жуковский.

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Компенсация за белорусскую "многоходовку". Эксперты объяснили назначение Бабича в МЭР

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Теги: Михаил бабич, Министерство экономического развития, посол России в Белоруссии



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