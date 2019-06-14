Ветераны освоения Западной Сибири прибыли в Нижневартовск: в городе стартует 44-й фестиваль "Самотлорские ночи"

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Встреча в мэрии Нижневартовска Василий Тихонов Сергей Великопольский (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Ветераны освоения Западной Сибири прибыли в Нижневартовск: в городе стартует 44-й фестиваль "Самотлорские ночи"

В Нижневартовске стартовал фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". В город начали пребывать почётные гости, среди которых – ветераны-первопроходцы, покорители Западной Сибири, и в их числе – президент Тюменского областного общественного фонда имени Муравленко Сергей Великопольский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Великопольский и его коллеги в первой половине дня встретились с главой Нижневартовска Василием Тихоновым. Он поздравил ветеранов с 50-летием начала промышленной эксплуатации Самотлора – крупнейшего в России и одного из самых больших месторождений в мире. Эта одна из тем, которая легла в основу фестиваля.

Тихонов рассказал, какие изменения произошли в городе, и об его развитии – строительстве и ремонте дорог, сносе балков и аварийного жилья, развитии старой части города. Нижневартовск – один из немногих российских городов с численностью населения свыше 200 тысяч, который попал в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В свою очередь Великопольский подчеркнул, что город заметно поменялся.

Встреча в мэрии Нижневартовска Василий Тихонов Сергей Великопольский(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Нижневартовск радует, очень красивый город. Заметно внимание во всём", - сказал он.

Великопольский вручил Василию Тихонову два издания о покорителях и покорении сибирской нефти, выпущенные фондом. Вечером первопроходцы примут участие в торжественном открытии 44-го фестиваля"Самотлорских ночей".

Встреча в мэрии Нижневартовска Василий Тихонов Сергей Великопольский(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ветераны освоения Западной Сибири прибыли в Нижневартовск: в городе стартует 44-й фестиваль "Самотлорские ночи"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Самотлорские ночи, Сергей Великопольский. Василий Тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2019 16:08 Мск В Нижневартовске на фестивале "Самотлорские ночи" зрителей ждет сотня различных мероприятий

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети