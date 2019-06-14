Ветераны освоения Западной Сибири прибыли в Нижневартовск: в городе стартует 44-й фестиваль "Самотлорские ночи"

В Нижневартовске стартовал фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". В город начали пребывать почётные гости, среди которых – ветераны-первопроходцы, покорители Западной Сибири, и в их числе – президент Тюменского областного общественного фонда имени Муравленко Сергей Великопольский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Великопольский и его коллеги в первой половине дня встретились с главой Нижневартовска Василием Тихоновым. Он поздравил ветеранов с 50-летием начала промышленной эксплуатации Самотлора – крупнейшего в России и одного из самых больших месторождений в мире. Эта одна из тем, которая легла в основу фестиваля.

Тихонов рассказал, какие изменения произошли в городе, и об его развитии – строительстве и ремонте дорог, сносе балков и аварийного жилья, развитии старой части города. Нижневартовск – один из немногих российских городов с численностью населения свыше 200 тысяч, который попал в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В свою очередь Великопольский подчеркнул, что город заметно поменялся.

"Нижневартовск радует, очень красивый город. Заметно внимание во всём", - сказал он.

Великопольский вручил Василию Тихонову два издания о покорителях и покорении сибирской нефти, выпущенные фондом. Вечером первопроходцы примут участие в торжественном открытии 44-го фестиваля"Самотлорских ночей".