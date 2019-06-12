Курганские "единороссы" поддержали кандидатуру Вадима Шумкова на выборах губернатора

Курганское отделение партии "Единая Россия" поддержало кандидатуру Вадима Шумкова на выборах губернатора Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

"Я пойду на выборы губернатора от Курганской области. Я пойду от жителей региона и надеюсь на поддержку жителей Зауралья, на вашу партийную поддержку", - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков на сегодняшней конференции ЕР.

Секретарь Курганского регионального отделения партии Евгений Кафеев пообещал всецело поддержать курс Вадима Шумкова на восстановление региона.

"За время своей работы Вадим Шумков показал себя в качестве успешного и очень ответственного руководителя, который умеет брать на себя удар, умеет принимать решения", - отметил Кафеев.