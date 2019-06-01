28 Сентября 2020
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Спорт В России
Наталья Водянова (2018) | Фото:Instagram.com/natasupernova

Центр Москвы сегодня перекроют ради марафона Сбербанка и Натальи Водяновой

В Москве сегодня бегут марафон "Бегущие сердца", организованный Сбербанком и благотворительным фондом российской модели Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

До 18 часов вечера будут перекрыты Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост, до 12:30 – Болотная улица и площадь, Софийская набережная и улица Серафимовича.

Забег на 42 км начинается в девять утра, на дистанцию 4 км – в десять часов, люди с ограниченными возможностями бегут 10 км (в 11 утра), на те же 10 км для всех остальных старт в 11:05.

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Центр Москвы сегодня перекроют ради марафона Сбербанка и Натальи Водяновой

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Теги: марафон в москве, бегущие сердца, перекрытие улиц



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