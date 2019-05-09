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"Бессмертный полк" в Перми прошёл под советскими флагами

Власти Перми не стали запрещать Знамя Победы и советские флаги на акции "Бессмертный полк", сообщил Накануне.RU глава прикамского отделения общественного движения "Суть времени" Павел Гурьянов.

Напомним, во время прошлогодней акции памяти в столице Предуралья пытавшихся пронести Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее, как сообщало Накануне.RU, краевое отделение "Сути времени" решило выяснить, не повторится ли подобное в этом году. Обращения направлены в краевое управление МВД, главам Перми Дмитрию Самойлову и городского департамента по культуре Елене Негановой, а также губернатору Максиму Решетникову.

Шествие "Бессмертного полка" в Перми(2019)|Фото: Алексей Мазуров

По словам Гурьянова, прошедшая сегодня общественная акция отличалась от прошлогодней.

"В этот раз не было никаких запретов на Знамя Победы. Более того, люди проходили также с флагами СССР", — рассказал активист корреспонденту Накануне.RU.

Кроме того, по его словам, в "Бессмертном полку" прошёл также верховный главнокомандующий советской армии генералиссимус Иосиф Сталин.

"Местное отделение "Партии Великое Отечество" провело в рамках шествия акцию "Генеральская рота", — рассказал Гурьянов. — Они изготовили по формату портретов "Бессмертного полка" портреты генералов и маршалов Великой Отечественной войны. И среди них был в том числе Сталин".

Шествие "Бессмертного полка" в Перми(2019)|Фото: Виталий Попов

Он отметил, что люди в целом одобряли присутствие портрета советского вождя в строю, однако были и попытки противостояния со стороны волонтёров "Бессмертного полка", которые просили участников не петь песен про Сталина, однако те всё равно пели. Более того, по словам активиста "Сути времени", придраться пытались даже в целом к "неуместным" портретам героев "Генеральской роты".

"[Волонтёры] Даже пытались привлечь и дежуривших на шествии полицейских, но они не реагировали, говорили, мол, не наше это дело, — добавил Гурьянов. — А в прошлом году полиция активно вмешивалась и выдворяла с акции людей с советскими флагами и знамёнами Победы. Теперь же вся деятельность пермского отделения "Сути времени", суды, письма дали результат".

Всего, как сообщили Накануне.RU Департамента пресс-службы Администрации губернатора Прикамья со ссылкой на данные краевого ГУ МВД, в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2019 года приняли участие 32 тыс. человек.

"Памятные шествия прошли ещё в трёх районах города: Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском, — говорится в сообщении. — В них приняли участие порядка семи тысяч человек. Кроме того, торжественные мероприятия и акция "Бессмертный полк" прошли в каждой территории Прикамья".

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"Бессмертный полк" в Перми прошёл под советскими флагами

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Теги: Бессмертный полк, шествие, День Победы, Пермь, Суть времени, СССР, Сталин



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