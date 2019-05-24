Тереза Мэй в мемах – от диких танцев до гомерического смеха

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает свой пост. Заявление в присутствии огромного количества журналистов она сделала на крыльце лондонской резиденции главы британского правительства по адресу Даунинг-стрит, 10.

В конце своей очень эмоциональной речи 62-летняя Мэй сказала: "Я делаю это без злой воли, но с огромной и стойкой благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю". На последних словах у женщины задрожал голос.

Мэй вообще известна как весьма эмоциональный человек. Это можно было видеть и на заседаниях британского парламента, и в неформальной обстановке. Например, недавно она запросто пустилась играть в футбол с малышней во время одной из поездок по Англии.

А ее прошлогодний танец во время визита в Кению вообще стал легендой.