20 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

"Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с украинским президентом в главной роли

Интернет-компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в сети на территории Россиb сериала "Слуга народа", его можно будет смотреть на "КиноПоиске" по подписке, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Главную роль в сериале играет новый украинский президент и комик Владимир Зеленский, а название этого проекта новоиспеченный политик присвоил своей партии.

Всего в сериале три сезона (51 серия). Премьера состоялась в 2015 году, последний сезон показали на Украине прямо перед президентскими выборами – в марте 2019.

По сюжету учитель истории, став популярным в сети благодаря видеоролику, становится президентом Украины.

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"Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с украинским президентом в главной роли

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Теги: яндекс, слуга народа, владимир зеленский, президент украины



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