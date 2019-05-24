"Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с украинским президентом в главной роли

Интернет-компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в сети на территории Россиb сериала "Слуга народа", его можно будет смотреть на "КиноПоиске" по подписке, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Главную роль в сериале играет новый украинский президент и комик Владимир Зеленский, а название этого проекта новоиспеченный политик присвоил своей партии.

Всего в сериале три сезона (51 серия). Премьера состоялась в 2015 году, последний сезон показали на Украине прямо перед президентскими выборами – в марте 2019.

По сюжету учитель истории, став популярным в сети благодаря видеоролику, становится президентом Украины.