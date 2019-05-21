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футбольный мяч (2010) |

Стадион "Звезда" перейдет в собственность Пермского края

Заместитель министра спорта Прикамья Татьяна Чеснокова на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры сообщила, что пермский стадион "Звезда" перейдет в краевую собственность, сообщает "Ъ-Прикамье".

По словам Татьяны Чесноковой, сейчас объект находится в безвозмездном пользовании регионального центра спортивной подготовки, решается вопрос о передаче стадиона из муниципальной собственности в краевую.

Напомним, стадион был безвозмездно передан в собственность центра спортивной подготовки в 2018 г. До этого стадионом также на безвозмездной основе пользовался футбольный клуб "Амкар".

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Сейчас на стадионе тренируются футбольный клуб "Звезда", одноименная женская футбольная команда, а также воспитанники центра подготовки молодых футболистов

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Стадион "Звезда" перейдет в собственность Пермского края

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Теги: стадион звезда, Заместитель министра спорта Прикамья Татьяна Чеснокова



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