14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
мелочь (2016) | Фото:livekuban.ru

В Североуральске на аукционе победило предприятие, снизившее на 26 копеек цену многомиллионного контракта по благоустройству сквера

В городе Североуральске Свердловской области по итогам конкурса на комплексное благоустройство Молодежного сквера на улице Ленина разыграны два из трёх лотов, один из победителей обошёл конкурента, предложив сделать ту же работу дешевле на 26 копеек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По итогам электронного аукциона, проведённого в прошлую пятницу, устройством фонтана, наружного освещения и системы видеонаблюдения в сквере займётся ООО "АрмДорСтрой" из Екатеринбурга. При начальной (максимальной) цене контракта: 9 млн 488 тыс 395 руб., участник готов выполнить все работы за 9 млн 440 тыс. 953 руб.(выгода для местной казны - почти 45,5 тыс. руб.).

Заявку на планировку территории, устройство асфальтово-бетонных и прочих покрытий при начальной цене контракта 9 млн 853 тыс. 590 руб. выиграло ООО "Спецтехника", из Североуральска, снизив свою цену до 8 млн 976 тыс. 095 руб. 74 коп. Предприятие обошло ООО "Первый бетонный" (г. Арамиль), которое готово было поработать за 8 млн 976 тыс. 96 руб. Таким образом, требования Федерального закона № 44 "О контрактной системе" соблюдены – разница в 26 копеек стала решающей при определении победителя многомиллионного контракта.

проект североуральского сквера "Молодежный"(2019)|Фото: администрация Североуральска

Третий лот, как сообщили Накануне.RU в Управлении по размещению муниципальных заказов администрации СГО, не расторгован, поскольку были отклонены все заявки участников. Повторный аукцион состоится до 10 июня. Руководство СГО предлагает за 9 млн 604 тыс. 965 руб. провести озеленение, ограждение парка, строительство малых архитектурных форм и переносных изделий.

Напомним, что общая сумма муниципального контракта на благоустройство сквера составляет 28 млн 946 тыс. 950 руб., источник финансирования - бюджет Североуральского городского округа (СГО). Все работы по благоустройству сквера должны быть завершены до 1 октября текущего года.

североуральский сквер "Молодежный"(2019)|Фото: информационный портал "ПроСевероуральск"

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее в этом северном городе жители подозревали местные власти в том, что те собрались полностью вырубить деревья в Молодёжном сквере, а также ставили под сомнение объективность проводимого тендера на благоустройство зелёной зоны.

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В Североуральске на аукционе победило предприятие, снизившее на 26 копеек цену многомиллионного контракта по благоустройству сквера

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Теги: Североуральск, сквер Молодёжный, аукцион, благоустройство



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