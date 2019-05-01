01 Мая 2019
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Политика За рубежом

Министра обороны Великобритании отправили в отставку - разболтал секреты

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку. Такое решение приняла сегодня глава правительства страны Тереза Мэй. Новым руководителем военного ведомства стала экс министр международного развития Пенни Мордонт.

Причиной отставки Уильямсона стало несанкционированное разглашение информации с заседания Совета по национальной безопасности

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров. Решение премьер-министра было принято на основе проведенного расследования по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности", - отмечается в заявлении, которое цитирует ТАСС.

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Министра обороны Великобритании отправили в отставку - разболтал секреты

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Теги: министр обороны, тереза мэй



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