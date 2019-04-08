"Наши выплаты директора кладут себе в карманы!". Работники Ford Sollers во Всеволожске объявили "итальянскую забастовку"

Менеджмент завода Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области озвучил параметры программы добровольного увольнения. Работников ликвидируемого производства поставили в условия, когда они могут лишиться большей части выплат, при этом "отступные" для руководителей предприятия в разы превышают компенсации рабочих. Вместе с тем требования профсоюза о сохранении дополнительных льгот: ДМС, компенсации неиспользованных отпусков - пока осталось неуслышанным. Работники объявили о начале "итальянской забастовки", а профсоюзы готовят пикетирования и митинги, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предложенным условиям ПДУ, работники могут рассчитывать на выплату в размере от 5,5 до 12 месячных окладов, сумма зависит от стажа работы на заводе. Однако только три оклада рабочий получит гарантированно, рассказали в межрегиональном профсоюзе "Рабочая ассоциация", остальная часть выплат зависит от ряда условий. До 24 июня - момента закрытия завода - работник не должен брать больничный больше, чем на пять дней, не получать дисциплинарное взыскание и выполнять производственный план. Чтобы не быть лишённым дополнительной компенсации работник должен приходить на работу больным с температурой, говорят в профсоюзе, там опасаются, что менеджеры сами смогут "нарисовать" дисциплинарку.

ПДУ не устраивает рабочих, но создает комфортные условия для руководителей: "директора-манагеры" получат каждый от 4 до 10 млн руб.. Если перевести оклады рабочих в сумму, то максимальная выплата для них может составить 1 млн руб., минимальный порог - 400 тыс.

"Мы не дадим им этого сделать! Мы будем добиваться и как можно скорее полномасштабных переговоров, но уже не с ними, а с представителями компании из Америки и Европы. Письмо об этом уже отправлено. За что получат такие гигантские деньги наши "директора–манагеры"? А за то, что "развалили" наш завод и заводы в Татарстане! У них, у каждого, по 2-3 должности в совместном предприятии. Интересно, сколько раз они получат компенсацию по ПДУ?", - возмущаются рабочие.

Реструктуризация производств Ford происходит и в Германии, там к базовой ставке годового оклада в 30 000 евро по условия ПДУ добавлено от 5 до 18 окладов. Работники закрытых производств группы в Румынии получили два годовых оклада.

"Нам же, отработавшим более 10-15 лет, всего по 2/3 оклада за каждый отработанный год, и похоже, нашу "базу" в размере годового оклада каждого работника директора-манагеры решили положить в свои карманы", - возмущаются в профсоюзе.

Напомним, работники Ford Sollers также ведут переговоры о дополнительных гарантиях при увольнении: сохранении действия расширенного медицинского полиса до конца текущего года, компенсациях неиспользованных отпусков. Пока что к консенсусу стороны не пришли, рассказал Накануне.RU руководитель профсоюзной организации "Форд" Михаил Сергеев, но основное требование - выплата двух годовых окладов. По словам профорга, менеджмент заявил, что программа ПДУ утверждена российским подразделением Ford и изменена не будет.

"Они хотят заставить рабочих доделать план, включая машину репрессий. Мы получили ответ от наших германских коллег, завтра они встречаются с главой HR Ford Europe. Они доведут нашу ситуацию и требования, попросят направить во Всеволожск полномочную переговорную группу и тех, кто может проконтролировать распределение денег. Сегодня мы готовим письмо с нашей резолюцией главе Ford Армстронгу и трем ведущим директорам. Наша главная задача - получить требуемый размер компенсаций, вопросы о других гарантиях - это не требования, это вопрос переговоров", - рассказал Сергеев.

Работники решили продолжить добиваться выгодных условий увольнения, профсоюз предложил начать итальянскую забастовку и не приступать к работе в том случае, если на рабочих местах есть нарушения, в том числе в оформлении допусков и других документов. По данным профсоюза, сейчас есть небольшой отставание по сборке кузовов, что может свидетельствовать о том, что к акции протеста присоединились рабочие. При давлении со стороны менеджмента сотрудники Ford Sollers не исключают проведения полной забастовки и массовой голодовки.

"С точки зрения буквы закона наша забастовка будет законна. Но работодатели в последнее время успешно выигрывают суды, поэтому мы пока не идем на эту крайнюю меру. Но как только мы увидим, что Ford Sollers не идет на переговоры и будем понимать, что у нас половина работников захотят подписать бюллетень о забастовке, то решимся на этот шаг", - говорит Сергеев.

Ford Sollers во Всеволожске закрывается наряду с другими заводами группы в России. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся российских заводов и поставщикам. Профсоюз настаивал на выплате двух годовых окладов, в ином случае рабочие заявляли о готовности начать акции протеста.