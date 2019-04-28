28 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Свердловскую область накрыла сильная метель: ГИБДД ограничила перевозки детей

Некоторые районы Свердловской области накрыла сильная метель. В связи с погодными условиями введены ограничения организованных перевозок групп детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

Также вводится ограничение по междугородным перевозкам на Серовском направлении. На Серовском тракте из-за нескольких мелких автоаварий сейчас затруднено движение.

Напомним, об ухудшении погоды МЧС предупреждало уральцев еще накануне. Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти еще не менее суток. Кроме этого, ближайшей ночью ожидается значительное похолодание.

Водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию. Неопытным водителям, а также тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, советуют вообще отказаться от поездок.

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Свердловскую область накрыла сильная метель: ГИБДД ограничила перевозки детей

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Теги: метель, гибдд, свердловская область



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